De to læger Anders Prior og Rasmus Køster-Rasmussen har hver modtaget 1,6 mio. kr. til forskning inden for almen praksis og familiemedicin.

To læger har netop modtaget forskningsstipendier i Almen Praksis for at styrke praktiserende lægers muligheder for at udføre forskning indenfor almen praksis og familiemedicin. Det er Novo Nordisk Fonden, der står bag bevillingen, som går til praktiserende læge og postdoc Anders Prior og Rasmus Køster-Rasmussen, der er læge, ph.d. og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet.

Stipendiet giver de to læger mulighed for at at kombinere deres arbejde i praksis med forskning.

Anders Prior har modtaget et stipendium på 1,6 mio. kr, mens Rasmus Køster-Rasmussen har modtaget 1.596.856 kr.