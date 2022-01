Lægeforeningen: Folketinget skal sætte gang i psykiatriplan, som forbedrer patienternes forhold fra dag 1

Det længe ventede faglige oplæg for den kommende 10-årsplan for psykiatrien er et godt fagligt grundlag for det nødvendige løft af indsatsen til mennesker med psykiske lidelser, som både borgere, patienter og fagfolk i den grad efterlyser. Nu er det op til Folketinget at forhandle en plan på plads med tårnhøje ambitioner, så vi reelt får løftet indsatserne. Det kræver bindende mål og delmål og at de næste 10 år ikke bliver en sovepude, skriver Lægeforeningens formand.