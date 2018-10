Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Læge Denis Mukwege fra Den Demokratiske Republik Congo modtager Nobels Fredspris. Han deler prisen med Nadia Murad, der har siddet i fanget af Islamisk Stat. De modtager prisen for deres indsats for at afslutte brugen af ​​seksuel vold som krigsvåben og væbnet konflikt, står der i en pressemeddelelse. Denis Mukwege har hjulpet mange ofre for […]