Lægemiddelallergi er det, som Line Tannert først og fremmest har valgt at sætte ring om i programmet for årets store astma-allergi-kongres EAACI. For som læge, ph.d. og post. doc. på ORCA (Odense Research Center for Anaphylaxis) på Odense Universitetshospital er det det, hun primært har forsket i – det gælder ikke mindst udvikling af nye […]