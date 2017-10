På fredag d. 3. november forsvarer læge Pernille Castensøe-Seidenfaden sin ph.d.-afhandling om en ny app til unge med diabetes. Det sker på Nordsjællands Hospital, skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Afhandlingen bidrager med ny viden om, hvordan det kan være at være ung med diabetes eller forælder til en ung med diabetes, samt hvordan en app kan støtte unge med diabetes til at mestre deres egen sygdom.

Appen indeholder en personlig ‘lommeguide’ til den enkelte om diabetes type 1 og behandlingen. Den er målrettet unge tæt på 18 år, som står foran at skifte fra børne- til voksenafdelingen. Den unge finder en introduktion til den afdeling, som han eller hun skal være tilknyttet som voksen. Der er svar på, hvordan man finder vej, billeder af læger og sygeoplejesker og svar på en række praktiske spørgsmål.

Det er en overgang, som kan være svær at overskue for de unge, fortalte Pernille Castensøe-Seidenfaden tidligere i pressemeddelelse på Regions Hovedstadens hjemmeside i forbindelse med test af app’en.

»Det er vigtigt for de unge og deres familier at blive orienteret grundigt om, hvad der sker, når de slipper det trygge og kendte miljø på børneafdelingen. Nu skal de skifte til en ny, ukendt afdeling med læger og sygeplejersker, som ikke kender dem, og hvor man forventer, at de unge står mere på egne ben,« sagde hun.

»Jeg håber, at appen vil være med til at sikre, at flere unge med diabetes kommer til at leve godt med deres sygdom. Det er desværre sådan, at mange unge med diabetes har store udfordringer med at regulere deres blodsukker. To ud af tre har for højt langtidsblodsukker, og det kan medføre senfølger siden hen som f.eks. hjerte-kar-sygdomme,« sagde Pernille Castensøe-Seidenfaden.