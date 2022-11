Kunstig intelligens forudsiger risikoen for nyrekomplikationer

To forskningsgrupper har udviklet kløgtige algoritmer, der kan forudsige risikoen for nyrekomplikationer efter indlæggelse på et hospital og risikoen for akut nyreskade for patienter på intensivafdelinger. Algoritmerne er netop præsenteret på den årlige nyrekongres for American Society of Nephrology.