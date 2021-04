Kultur skal give mig noget at tænke over

Hvad brænder dit kulturelle hjerte mest for?

»Det, jeg bruger mest tid på, er podcasts og lydbøger. Jeg kan enormt godt lide at lytte, mens jeg laver andre ting. For eksempel har jeg en times cykeltur hver dag til og fra arbejde, hvor jeg altid hører podcast eller lydbog.«

Hvilke typer podcasts hører du?

»Jeg er ret vild med samtaleprogrammer, for eksempel ‘Det næste kapitel’, som Hassan Preisler laver til Weekendavisen. Her interviewer han forskellige personligheder om vendepunkter i deres liv – det kan være barndomsoplevelser, en skilsmisse eller andre store skift. Programmet er delt i to, og den sidste del optages et par dage senere, hvor Hassan Preisler kan stille opfølgende spørgsmål, som gør, at man kommer ind bag facaden på de her mennesker.«

Hvad kan den type udsendelser give dig?

»De giver perspektiver til mit eget liv, og så har jeg grundlæggende en rigtig stor interesse for andre mennesker og deres nysgerrighed på sig selv. Den nysgerrighed har jeg ikke i forhold til mit eget liv. Jeg er nok ikke noget særlig kompliceret menneske, når det kommer til stykket, og har ikke behovet for at ransage mig selv. Til gengæld elsker jeg at høre andre mennesker spekulere over deres liv, hvordan det har udviklet sig, og hvad der har rørt sig i dem undervejs.«

»Jeg synes for eksempel også, at Iben Maria Zeuthen laver nogle spændende interview om folks forhold til det religiøse i programmet ‘Tal til mig’. Jeg er selv utrolig uspirituel og ikke troende, men netop derfor er det så interessant at høre om mennesker, der finder stor glæde, tryghed eller inspiration i det at tro.«

Kvinden med den tunge kuffert

»Jeg er også meget glad for podcast-dokumentarer – især de dokumentarer, som det lille danske selskab Third Ear laver. Deres podcasts er utrolig godt skruet sammen og veksler mellem interview, rekonstruktion af scener og fortælling, så der hele tiden er skiftende vinkler og fremdrift i historierne med opbygning af klimaks og forløsning til slut.«

»Emnerne er vidt forskellige. Blandt andet har jeg hørt en dokumentarserie, der hedder ‘Kvinden med den tunge kuffert’. Den handler om en kvinde, der bilder folk ind, at hun lige har gennemgået et kræftforløb og svindler sig til at bo gratis rundt omkring i Danmark. Programmet trevler hendes historie op og prøver at forstå, hvad har hun været for en person, hvilke tanker der har kørt gennem hendes hoved, og hvad hendes motivation har været for at gøre, som hun gjorde. Den er meget fascinerende.«

Bedemænd i generationer

Hvilke lydbøger hører du?

»Jeg hører mange forskellige genrer. En af de bedste bøger, jeg har hørt på det seneste, er ‘En lykkelig slutning’ af Maren Uthaug. Hun beskriver en familie, der i generationer har været bedemænd, og som alle hedder Christian. Bogen er underholdende og rummer fantastiske familiehistorier om nogle spøjse personligheder. Samtidig giver den også et historisk indblik i holdningen til døden. I en periode gik man for eksempel meget op i det spirituelle omkring de afdøde og havde alle mulige ritualer. I en anden periode havde man en mere naturvidenskabelig tilgang til døden og brændte liget hurtigst muligt for at undgå sygdomme. Og så var der jo også de her perioder med epidemier, hvor bedemændene havde deres storhedstid. Den var lidt speciel at høre under den aktuelle coronaepidemi.«

Tyra Grove Krause, 50 år Overlæge, konstitueret faglig direktør i infektionsberedskabet på Statens Serum Institut. Speciallæge i samfundsmedicin. Projektleder for EuroMOMO, et europæisk netværk, der overvåger dødeligheden i Europa.

»En virkelig velegnet lydbog til cykelture er Karl Ove Knausgårds seksbindsværk ‘Min Kamp’. Den har de her langtrukne beskrivelser og er ikke særlig handlingsmættet, så man kan være opmærksom på trafikken og stadig følge med. Og så skriver Knausgård enormt godt og laver meget detaljerede hverdagsbeskrivelser, som gør, at man pludselig kommer tilbage til episoder fra sit eget liv og genoplever dem.«

»Jeg har lige hørt Karen Blixens bog ‘Min afrikanske farm’, som også har de her hverdagsagtige sanselige beskrivelser og en ro over sig, som jeg holder meget af. Samtidig er det spændende at høre om hendes holdning til befolkningen på den tid, og hvordan hun var som kvinde, og det frigjorte liv, hun havde.«

Andre vinkler på livet

Hvilke serier ser du?

»Jeg er især begejstret for serier, der er optaget uden for USA, og som viser nogle andre vinkler på livet. For eksempel serien ‘Ethos’, som foregår i Istanbul, og som beskriver forskellige miljøer og personer i Tyrkiet. Eller serien ‘Shtisel’, som udspiller sig i et jødisk ortodokst samfund. Den giver et indblik i en kultur og et hverdagsliv, der er meget gammeldags og anderledes, men som rummer almenmenneskelige problematikker som ulykkelig kærlighed, sorg, glæde og forventninger i ægteskabet, der ikke bliver indfriet. Og så har den også et dejligt roligt tempo.«

»For mig er det vigtigt, at jeg kan bruge det, jeg ser og hører, fremadrettet. Det skal ikke bare være en umiddelbar følelsesmæssig oplevelse, der får mig til at græde eller grine – jeg vil gerne have noget at tænke over bagefter.«

Tyra Grove Krause anbefaler Podcast: Third Ear

DR’s dokumentar-podcasts

Radio 24syvs dokumentar-podcasts Serie/film: ‘Exit’ på dr.dk

‘Roma’, Netflix Bøger/lydbøger: ‘Stoner’ af John Williams

‘1Q84’ af Murakami

‘Tabitha’ af Iben Mondrup

Radioprogrammer

‘P1 Orientering’

‘Bagklog’