Kronisk hoste kan være forvarsel om alvorlig sygdom eller død

Mange danskere render rundt og hoster konstant. Nu viser ny forskning, at hosten skal tages alvorligt, fordi kronisk hoste er associeret med øget risiko for alvorlig sygdom og død.

Rigtig mange danskere døjer med kronisk hoste defineret ved, at de har hostet i mere end otte uger i træk. Det drejer sig om estimerede 160.000 danskere.

ERS 2021:

Find alle vores artikler fra dækningen af årets ERS her.

Kronisk hoste er udpræget en irritation, men nu viser ny forskning også, at hosten er associeret med øget risiko for et sværere sygdomsbillede.

Render man rundt med kriller i halsen, har man blandt andet markant øget risiko for senere at få en diagnose med KOL, få en diagnose med alvorlig lungebetændelse eller være død.

»Det skræmmende er, at vi ser det hos helt almindelige mennesker. Derfor bør resultatet være med til at indgyde en viden i danskerne om, at hvis de døjer med kronisk hoste, skal de gøre noget ved det og blive tilset af en læge. Kronisk hoste kan være forløberen for noget langt værre,« fortæller en af forskerne bag studiet, ph.d. Eskild Morten Landt fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge.

Eskild Morten Landt har for nyligt præsenteret sine forskningsresultater på den årlige kongres for European Respiratory Society (ERS), som sluttede i går.

Sammenholdt data fra flere registre og undersøgelser

I sin undersøgelse har Eskild Morten Landt sammenholdt data fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen med data fra Landspatientregisteret og CPR-registeret.

Det skræmmende er, at vi ser det hos helt almindelige mennesker. Derfor bør resultatet være med til at indgyde en viden i danskerne om, at hvis de døjer med kronisk hoste, skal de gøre noget ved det og blive tilset af en læge Eskild Morten Landt, forsker og ph.d., Sjællands Universitetshospital

På den måde kunne han finde ud af, hvem der i Herlev-Østerbro-undersøgelsen havde rapporteret om kronisk hoste, og via Landspatientregisteret og CPR-registeret finde ud af, hvordan det var gået dem efterfølgende med en opfølgningstid på 3,5 år.

Eskild Morten Landt ledte blandt andet efter dødsfald i CPR-registeret og diagnosekoder for KOL eller indlæggelseskrævende lungebetændelse i Landspatientregisteret.

45.000 danskere har deltaget i Herlev-Østerbro-undersøgelsen, og af dem rapporterede seks pct. at have kronisk hoste.

»Derudover har vi testet for blodprop i hjertet for at se, om der også skulle være en sammenhæng med kronisk hoste der. Det fandt vi dog ikke,« siger Eskild Morten Landt.

Risikoen for dødsfald fordoblet

Resultatet af undersøgelsen viser en meget klar sammenhæng mellem selvrapporteret kronisk hoste i Herlev-Østerbro-undersøgelsen og risikoen for KOL, indlæggelseskrævende lungebetændelse eller død i de efterfølgende 3,5 år.

Personer med kronisk hoste havde:

Fire gange højere risiko for KOL-indlæggelser i undersøgelsesperioden.

To gange forhøjet risiko for indlæggelser med lungebetændelse.

To gange højere risiko for dødsfald.

»Det er overraskende høje tal, fordi vi her taler om helt almindelige mennesker, hvor nedsat lungefunktion – bestemt ved hjælp af spirometri – ikke alene kan forklare årsagen til deres kroniske hoste. Vi finder det også hos folk, der ikke ryger, selvom rygning i sig selv er en risikofaktor for kronisk hoste såvel som for KOL og tidlig død,« fortæller Eskild Morten Landt.

Resultat er vigtigt for både læger og borgere

Eskild Morten Landt mener, at resultatet er relevant for både almindelige danskere og læger.

For det første skal folk være opmærksomme på, at hvis de lider af kronisk hoste, har de forhøjet risiko for forskellige sygdomme og dødsfald.

For det andet kan læger bruge informationen til at kaste et ekstra blik på deres patienter, som fortæller om kronisk hoste.

»Der findes behandlingsmuligheder til forskellige tilstande, som er associeret med kronisk hoste. Det gælder eksempelvis kronisk hoste på grund af mavesyre i spiserøret. Så er der også astma eller tidlig KOL, som kan behandles med inhalationsmedicin. Forebyggende rygestop er også en mulighed til at komme af med kronisk hoste og forhåbentlig reducere risikoen for, at hosten efterfølges af noget værre,« siger Eskild Morten Landt.