De kræftpatienter, der bliver henvist til den nye kræftpakke for uspecifikke symptomer, har omtrent samme prognose som dem, der bliver udredt og får behandling via andre kanaler. Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet.

Kræftpakke for uspecifikke symptomer virker efter hensigten

En kræftpakke, som i 2011 blev indført til de patienter, hvis læge ud fra de uspecifikke symptomer ikke kan finde ud af, hvad patienten fejler, virker som den skal. Den har nemlig forbedret patienternes mulighed for at overleve så meget, at de nu har samme prognose som dem, der har fået tildelt en gængs kræftpakke, […]