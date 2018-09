Per Rugaard Poulsen er blevet udnævnt til professor på Aarhus Universitet. Her skal han forske i, hvordan man giver den bedste strålebehandling med færrest mulige bivirkninger.

Hospitalsfysiker Per Rugaard Poulsen er udnævnt som ny professor på Aarhus Universitet. I professoratet skal han beskæftige sig med udfordringerne ved, at kræftknuder og organer oftest bevæger sig i en patient under en strålebehandling. Bevægelserne giver usikkerheder i behandlingen og betyder, at lægerne må stråle et udvidet område på kroppen, hvilket øger risikoen for bivirkninger. […]