Jim Stenfatt Larsen stopper formand til Medicinrådets fagudvalg for tarmkræft. Dansk Selskab for Klinisk Onkologi skal indstille ny formand.

Fagudvalg for tarmkræft skal have ny formand

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) arbejder i øjeblikket på at finde en ny formand til Medicinrådets fagudvalg for tarmkræft. Den hidtidige formand, overlæge Jim Stenfatt Larsen fra Sjællands Universitetshospital, har trukket sig fra posten. DSKO’s formand, overlæge Lars Henrik Jensen, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt håber derfor, at han i løbet af næste uge kan sende Medicinrådet navnet på en aktuel kandidat til posten.

»Vi er i bestyrelsen ude med forespørgsler hos en række mulige kandidater, men vi har endnu ikke fået endeligt tilsagn fra nogen,« siger Lars Henrik Jensen.

Selv om fagudvalgsformænd for Medicinrådet skal forvente at bruge en del arbejdstid på hvervet, er der efter Lars Henrik Jensens erfaring forståelse for og opbakning til dette på arbejdspladserne.

»Vi har endnu ikke oplevet problemer med, at onkologer ikke har fået frihed til at passe deres hverv som formænd eller medlemmer af fagudvalg. Det regnes som en del af vores almindelige arbejde,« siger Lars Henrik Jensen.