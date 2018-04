Det vil få katastrofale følgere for borgere, der både har en psykiatrisk lidelse og et misbrugsproblem, hvis regionerne overtager den fulde behandling af dem. Det mener sundhedschefen i Vordingborg Kommune, Dorrit Guttman.

»Det er ekstremt bekymrende, at regionerne lægger op til at overtage den fulde behandling af borgere med både psykiske- og misbrugsproblemer. For dem er tilgængelighed alfa og omega, og det vil få katastrofale følger, hvis man centraliserer behandlingen af dem,« siger Dorrit Guttman.

Lige før nytår lancerede regeringen udspillet ’Sundhed – Hvor du er’. Et af de otte initiativer i udspillet slår fast, at regionerne skal overtage behandlingen af borgere, der både har en psykiatrisk lidelse samt et misbrugsproblem.

Regeringen har meldt ud, at de har igangsat et arbejde for at finde frem til den bedste måde at udføre initiativet på, og modellen vil være en del af den længe ventede plan om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som kommer inden sommerferien.

Men hvis initiativet bliver til virkelighed, så kommer det til at gå udover de omtalte borgere.

»Det minder om en vision, der er blevet skabt på et skrivebord og dermed meget langt fra virkeligheden. Der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommuner og regioner, som hele tiden udvikler sig om en rigtig svær målgruppe, der ikke kan håndteres i et system alene. Så det vil være en katastrofe, hvis misbrugsbehandlingen overtages af regionerne,« siger Dorrit Guttman.

Fik ikke fat i Møn

Hun påpeger, at hvis regeringen gennemfører sin vision, så vil det betyde en langt større centralisering af tilbuddene, hvilket bestemt ikke vil komme de udsatte borgere til gavn. Dorrit Guttman fremhæver et eksempel fra tiden omkring kommunalreformen, hvor kommunerne overtog misbrugsbehandlingen fra amterne.

»Vi har lært meget siden vi overtog ansvaret i 2007. Efter et par år med al rusmiddelbehandling samlet i Vordingborg kunne vi se, at vi slet ikke fik fat i borgere på Møn med behov for hjælp. Det var først to år efter, da vi fik etableret et alkoholbehandlingstilbud på sundhedscentret i Stege, at vi for alvor fik fat i Møn-borgerne. Så tilgængelighed og det at være til stede i de her menneskers nærområde er altafgørende,« siger Dorrit Guttman.

»Så det vil bestemt ikke komme borgerne til gode at centralisere tilbuddene, det vil have den direkte modsatte effekt, det er min klare overbevisning.«

Også Joy Mogensen (S), formand for Kommunernes Landsforenings socialudvalg, mener, at regionernes udspil om at overtage misbrugsbehandlingen er en vision, der ikke ville fungere i det virkelige liv.

»Det er ærgerligt, at Danske Regioner ikke har blikket rettet på, hvad der er bedst for borgeren. Visionen om at overtage al misbrugsbehandling fra kommunerne er uigennemtænkt, og det er svært at se, hvordan den brede gruppe af borgere med misbrugsproblemer skal få gavn af det,« siger Joy Mogensen til KL’s egen hjemmeside og fortsætter:

»Det må være et udspil, som er blevet til langt væk fra virkeligheden. Det, vi ser i kommunerne, er, at man i den regionale psykiatri i forvejen har mere end vanskeligt ved at håndtere egne patienter, som ofte genindlægges efter ganske få dage, fordi de ikke er færdigbehandlede. De tungeste patienter har man i forvejen svært ved at hjælpe. Jeg kan ikke se, hvordan man i virkelighedens verden vil kunne hjælpe endnu en målgruppe.«

Danske Regioner er ikke enig i bekymringerne

Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg, forstår ikke kritikken.

»Jeg synes, at kommunerne tager rigtig mange sorger på forskud. Vi har i alt for lang tid oplevet, at rigtig mange mennesker oplever at blive kastebold mellem kommunernes misbrugsindsats og regionernes psykiatri. Grunden til at regionerne har spillet det her ud er, at når man holder de to ting adskilt, så risikerer man, at behandlingerne bliver nyttesløse, eller at de spænder ben for hinanden. Når vi får samlet de to opgaver, så kan vi gøre det meget bedre for de her mennesker. Så jeg er ikke enig i bekymringerne,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Dagens Medicin (DM): Men det er jo ikke en hemmelighed, at regionerne har meget svært ved at håndtere problemerne på psykiatriområdet. I hvor høj grad er regionerne overhovedet klar til at få lagt et lag mere af behandlingsansvar ovenpå?

»Det er vi selvfølgelig klar til. Det er jo sådan, at hvis den her beslutning bliver truffet, så skal der gerne følge nogle ressourcer med. Og så synes jeg også, at man glemmer lidt, at vi i regionerne også har mange lokale tilbud i distriktspsykiatrien, så vi er til stede derude,« siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:

»Det her handler jo også om nogle borgere, som vi ser i forvejen. Det er også det, jeg synes, at man glemmer lidt i kommunerne, når man siger, at vi centraliserer noget. Nej, det gør vi ikke, vi vil bare gerne kunne tilbyde nogle mennesker, som vi i forvejen ser i f.eks. vores akutte psykiatriske afdelinger, nogle langt bedre og et samlet behandlingstilbud. Så vi skal tage en seriøs drøftelse af det her, og så tror jeg faktisk, at vi kan finde nogle løsninger, som vi kan gå sammen om i kommuner og regioner.«

DM: Så du udelukker heller ikke, at kommunerne kan komme til at spille en rolle?

»Der vil hele tiden være et sammenspil med kommunerne, fordi de stadig skal varetage behandlingen af de mennesker, som har et misbrug, men ikke nogle andre bagvedliggende problemer. Der er kommuner, der er gode til at behandle på misbrugsområdet, men der er også rigtig mange, der ikke er særlig store, og hvor opgaven ikke er særlig højt prioriteret. Eller hvor man bruger metoder, der ikke har en garanteret effekt,« siger Sophie Hæstorp Andersen.