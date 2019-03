Regeringen og Dansk Folkeparti har med en en ny sundhedsreform givet kommunerne mere ansvar. Godt, at borgmestre nu bliver tvunget til at fokusere på sundhed, siger borgmester.

Med den nye struktur for sundhedsvæsenet kommer de godt 2.400 valgte kommunalpolitikere mere i spil. Det er målet for regeringen og Dansk Folkeparti, der netop har præsenteret deres bud på en sundhedsreform. Med reformen sætter Folketinget den overordnede retning for sundhedsvæsnet, der skal bygges op efter en struktur, hvor bestyrelsen Sundhedsvæsen Danmark er næstøverst. Under […]