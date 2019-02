Dansk studie dokumenter, at hofteopererede patienters behov for smertelindring med morfin er markant lavere, når de behandles med en kombination af paracetamol og ibuprofen.

Kombinationen af de hyppigt anvendte smertestillende midler paracetamol og ibuprofen reducerer hofteopererede patienters behov for morfin efter operationen signifikant. Det viser resultaterne af det danske PANSAID-studie (PAracetamol and NSAID), som netop er blevet offentliggjort i Journal of the American Medical Association. Resultaterne er vigtige, fordi de viser effekten af en vidt anvendt smertestillende behandling, der […]