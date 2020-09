Kombinationer af blodsukkersænkende lægemidler til diabetespatienter kan have vidt forskellige risikoprofiler

Ny forskning indikerer, at når patienter med type 2-diabetes tager to eller tre lægemidler for at regulere blodsukkeret, ændrer det deres risiko for at få et alvorligt hjertekartilfælde, udvikle alvorlig hypoglykæmi eller dø.