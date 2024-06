Store problemer kræver store forandringer, lød det, da sundhedsstrukturkommissionen blev nedsat i marts 2023. Og det er da også nogle bud på store forandringer, der tirsdag blev præsenteret af sundhedsstrukturkommissionen på et pressemøde på Holbæk Sygehus »Danmark har grundlæggende et rigtig godt sundhedsvæsen, men vi vil gerne gøre det bedre. For det sundhedsvæsen, som vi har i dag, er ikke gearet til at løse de udfordringer, som vi står over for i fremtidens sundhedsvæsen,« sagde Jesper Fisker, der er kommissionens...