»Jeg ville ikke have været Sundhedsplatformen foruden«

Onsdag kom det frem, at regionsdirektør i Region Hovedstaden Hjalte Aaberg stopper ved udgangen af 2018. Men opsigelsen skal ikke ses som en flugt fra regionen. Lysten til at prøve noget andet har det seneste halve år har ligget og ulmet i direktøren.

»Det begyndte at vokse i mig for et halvt års tid siden, at jeg nok godt kunne tænke mig at prøve noget andet på et tidspunkt. Og når jeg siger noget andet, så er det ikke en flugt ud af Region Hovedstaden, men en lyst til at prøve noget andet end at være leder i en stor offentlig organisation,« siger Hjalte Aaberg.

Beslutningen om at stoppe ved årets udløb var imidlertid ikke Hjalte Aabergs egen. Det var en beslutning, som regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) tog.

»Jeg tog fat i Sophie (Hæstorp Andersen, red.) for tre måneder siden og sagde, at jeg godt kunne blive et år eller to mere, men det ville ikke være mere end det. Min tid var ligesom ved at rinde ud. Og det var den præmis, jeg præsenterede hende for, men ellers var det hendes beslutning, hvad der skulle ske. Og så har vi haft tre samtaler hen over den seneste måneds tid, og så var det hendes konklusion, at det var nu, det skulle slutte,« siger Hjalte Aaberg.

Modige og rigtige beslutninger

På trods af at en stor del af Hjalte Aabergs tid som regionsdirektør har været præget af debatten og kritikken af it-systemet Sundhedsplatformen, så er det med stort vemod, at han ser frem på sit stop i Region Hovedstaden.

»Region Hovedstaden er en fantastisk organisation, og jeg synes, at vi har truffet modige og rigtige beslutniger. Der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at det på tidspunkter har været en slidsom periode, men det er ikke noget, der generer mig. Jeg lever i bevidstheden af, at der er lidt skvulp i robåden, når man driver forandringer igennem,« siger Hjalte Aaberg.

Sophie Hæstorp Andersens endelige kald

I disse dage er Rigsrevisionen i gang med udarbejdelsen af en vurdering, der skal tage stilling til Region Hovedstadens måde at vælge Sundhedsplatformen på. Hjalte Aaberg understreger, at Rigsrevisionens arbejde intet har at gøre med beslutningen om at stoppe.

»Nærmest tværtimod, fristes jeg til at sige. Jeg er også rimelig rolig i forhold til rigsrevisionen. Jeg synes, vi har leveret et godt projekt til tiden og prisen, og så har vi haft nogle tekniske udfordringer, men det udvikler sig hele tiden i den rigtige retning. Min mening er faktisk, at når vi når til primo 2019, så vil tingene omkring Sundhedsplatformen stå rigtig fornuftigt,« siger Hjalte Aaberg og fortsætter:

»Så jeg ville faktisk gerne have stået i 2019 og vinket den af med et stort flueben og sige, at vi nåede i mål med arbejdet.«

Dagens Medicin: Men hvorfor ventede du så ikke til, at Sundhedsplatformens implementering var bragt til ende?

»Det var heller ikke mit kald. Det var Sophies (Hæstorp Andersen, red.). Jeg sagde til hende, at min tid er begrænset, og i lyset af det havde vi de her snakke, og så vurderede hun, at det passede nu,« siger Hjalte Aaberg.

Det gamle it-system hang i laser

Hele arbejdet omkring Sundhedsplatformen og implementeringen af systemet på regionens sygehuse er ikke en udfordring, som Hjalte Aaberg ville have været foruden.

»Jeg ville da ønske, at jeg kunne trylle alle integrationsproblemer væk, men hvis du spørger mig, om jeg ville have været projektet omkring Sundhedsplatformen foruden, så er svaret nej. For hvis man lagde øret til jorden før Sundhedsplatformens fødsel, så hørte man, at det gamle it-system hang i laser, at det var noget møg, og at der skulle ske noget nu. Der har vi truffet de nødvendige beslutninger, og arbejdet med Sundhedsplatformen skal nok nå i mål,« siger Hjalte Aaberg og fortsætter:

»Til tider har man da også lyst til at skrige ud til verden, når kritikken bliver for grov, at vi gør alt, hvad vi kan hver dag. Men sådan er det, når man sidder i sådan en position. Og hvis man ikke kan lide det, så skal man holde sig langt væk fra den her type af job.«

Vil skabe sit eget

I forhold til fremtiden har Hjalte Aaberg en drøm om at prøve noget helt nyt.

»Jeg har helt konkret nogle tanker om at skabe mit eget. Det er det, der har boblet i mig. Det handler om topledelse og organisationsudvikling, men det vil jeg gerne bruge den kommende sommerferie på at gå og tænke lidt mere over. Men jeg vil gerne prøve noget helt andet, så du kommer ikke til at se mig lægge billet ind på en stilling som kommunaldirektør eller noget a la det,« siger Hjalte Aaberg.

Hjalte Aaberg blev ansat som regionsdirektør i 2013. Inden da var han administrerende direktør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.