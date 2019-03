»Jeg har fået en ekstra hjertebanken«

Et år efter Svendborgsagen: David Finsen oplever stadig at få hjertebanken, hvis han bliver involveret i en klagesag.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på Odense Universitetshospital David Finsen tager ikke let på en klagesag. Særligt ikke efter Svendborgsagen. Han bliver nervøs for, at en lille fodfejl kan sende ham i gabestokken. »Jeg har efterfølgende været involveret i en klagesag, og jeg kunne mærke en slags indre uro, som om hjertet lige banker en ekstra […]