Efter at Dagens Medicin i dag har skrevet om svindel bedrevet af den indiske lægemiddelproducent Evertogen, oplyser Lægemiddelstyrelsen, at den nu har trukket batches af firmaets produkt af det danske marked.

Lægemiddelstyrelsen har 9. november oplyst Dagens Medicin om, at det danske marked for lægemidler på daværende tidspunkt havde et produkt fra den indiske producent Evertogen – det på trods af, at firmaet i sensommeren fik tilbagetrukket sin tilladelse til at fremstille lægemidler til det europæiske marked på grund af afdækket svindel i produktionen. Men efter, […]