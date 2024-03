Den årlige kongres for American Academy of Dermatology (AAD) er slut, og tilbage er der kun at kaste et blik på noget af det, som stjal overskrifterne på årets store amerikanske dermatologikongres.

Vi tager her nogle nedslagspunkter i det, som gav ekstra opmærksomhed.

Først på blokken er en ny BTK-hæmmer, remibrutinib, til behandling af personer med hidradenitis suppurativa.

Hidradenitis suppurativa er en kronisk betændelsestilstand omkring hårsækkene, ofte omkring armhulerne, i lysken, omkring endetarmen, under brysterne, i mavefolderne og på ballerne. I et fase 2-studie havde forskere undersøgt effekten af remibrutinib hos 77 personer med moderat til alvorlig grad af sygdommen.

Forsøgsdeltagerne havde haft tilstanden i mere end 12 måneder flere end to steder på kroppen.

33 af forsøgsdeltagerne fik 100 mg remibrutinib to gange om dagen, 33 blev behandlet med 25 mg remibrutinib to gange om dagen, og 11 blev behandlet med et placebo.

Resultatet af studiet viste, at 72,7 pct. af patienter i behandling med 25 mg remibrutinib mødte studiets primære endepunkt på mere end 50 pct. reduktion i symptomer på sygdom efter 16 uger. Det samme gjaldt 48,5 pct. af personer i behandling med den store dosis på 100 mg remibrutinib.

Det er fantastiske nyheder for personer med hidradenitis suppurativa, og vi ser frem til at finde ud af, hvad den optimale behandlingsdosis skal være fremadrettet Alexa B. Kimball, professor, Harvard University

I placebogruppen opnåede kun 34,7 pct. mere end 50 pct. forbedring i symptomerne på sygdommen.

Også på andre målepunkter klarede behandlingen med 25 mg remibrutinib sig bedre end behandling med 100 mg remibrutinib og placebo. Det gjaldt blandt andet i forhold til mere end 75 pct. forbedring i symptomer på hidradenitis suppurativa og mere end 90 pct. forbedring.

Ifølge en af forskerne bag studiet er resultaterne meget positive.

»At hæmme BTK kommer frem som en lovende terapeutisk mulighed ved hidradenitis suppurativa. Det er fantastiske nyheder for personer med hidradenitis suppurativa, og vi ser frem til at finde ud af, hvad den optimale behandlingsdosis skal være fremadrettet,« siger læge Alexa B. Kimball ved Clinical Laboratory for Epidemiology and Applied Research in Skin ved Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, og professor ved Harvard University til fagmediet Medscape.

Gode langtidsdata ved behandling af plakpsoriasis

På AAD var der også spændende om behandling af plakpsoriasis.

To studier viste, at effekten af behandling med IL-17- og IL-23-hæmmere varer ved længe uden at aftage nævneværdigt over tid.

I det ene studie havde forskere fulgt patienter med plakpsoriasis i fire år, hvori patienterne blev behandlet med bimekizumab, der er et monoklonalt antistof, som hæmmer både IL-17A og IL-17F.

Bimekizumab er allerede godkendt af både FDA og EMA til behandling af plakpsoriasis, hvilket lægemidlet blev på baggrund af BE SURE-studiet.

478 patienter var i opfølgningsstudiet BE BRIGHT fulgt over fire år for at se, om effekten af behandling med bimekizumab aftager over tid.

Blandt de behandlede patienter havde 85 pct. efter 52 uger opnået PASI 90, hvilket indikerer, at 90 pct. af huden er symptomfri. 70 pct. opnåede PASI 100.

Tallene for både PASI 90 og PASI 100 var minimalt lavere efter fire år end det, som blev rapporteret ved udgangen af BE SURE tre år tidligere.

Forskerne havde også inddelt forsøgsdeltagerne i grupper, hvor nogle blev behandlet for deres plakpsoriasis med bimekizumab i fire-ugers cyklusser i den fulde periode, mens andre blev behandlet i otte-ugers cyklusser eller var opstartet i behandling med adalimumab (Humira) og efter 24 uger skiftede over til behandling med bimekizumab i fire-ugers cyklusser.

Patienter med håndeksem er virkelig bekymrede for kronisk brug af steroidcreme Melinda Gooderham, forsker, SKiN Centre for Dermatology

Underinddelingen viste, at blandt de personer, der blev behandlet med bimekizumab i fire-ugers cyklusser fra start eller efter behandling med adalimumab, opnåede over 90 pct. PASI 90 efter 52 uger, hvilket blev holdt på over 80 pct. efter fire år.

I det andet studie med patienter med plakpsoriasis havde forskere undersøgt langtidseffekten af JNJ-2113, som er Johnson & Johnsons nyeste bud på en IL-23-hæmmer til behandling af hudsygdommen.

I det oprindelige studie, FRONTIER 1, opnåede 79 pct. af patienterne PASI 75 efter 16 ugers behandling med JNJ-2113.

Det tal var i opfølgningsstudiet blot faldet til 76 pct. efter 52 uger.

JAK-hæmmer virker over lang tid mod eksem

På kongressen var der også fokus på håndeksem, og i endnu et opfølgningsstudie kunne forskere vise, at behandling med JAK-hæmmeren delgocitinib varer ved over tid.

I DELTA 3-studiet deltog 801 patienter, som havde deltaget i DELTA 1- og DELTA 2-forsøgene med delgocitinib.

De blev fulgt over 36 uger for at se, om behandlingen med delgocitnib kunne fremvise de samme flotte resultater fra de to tidligere studier.

Formålet med behandling med delgocitinib er at give personer med håndeksem et alternativ til langvarig behandling med steroidcreme.

Studiet viste, at andelen af patienter, som efter 36 uger opnåede enten helt klar hud i hånden, næsten klar hud eller en forbedring på mellem 75 til 90 pct. i forhold til udgangspunktet var på henholdsvis 30 pct. 58,6 pct. og 36,6 pct.

Tallene var en mindre forbedring i forhold til ved udgangen af DELTA 1 og DELTA 2.

Blandt forsøgsdeltagerne var også patienter, der havde været i behandling med almindelige fugtighedscreme i de to tidligere studier, og denne gruppe forsøgsdeltagere opnåede samme store forbedringer i deres håndeksem ved behandling med delgocitinib.

»Patienter med håndeksem er virkelig bekymrede for kronisk brug af steroidcreme. Muligheden for at bruge denne ikke-steroid creme, som er både sikker og effektiv, efter behov er et virkelig dejligt bidrag til vores behandlingsmuligheder til vores patienter med kronisk håndeksem,« fortalte Melinda Gooderham, den ledende forsker bag studiet læge og medicinsk leder fra SKiN Centre for Dermatology, Canada, til Dermatology Times.

Mors hidradenitis suppurativa øger barnets sygdomsrisiko

Skal det ikke handle om nye behandlinger, men i stedet om indsigter, kunne et studie på AAD vise, at der er en kobling mellem mors hidradenitis suppurativa under graviditeten og barnets risiko for alvorlig sygdom.

Det er allerede velkendt, at sygdommen er associeret med øget risiko for død blandt kvinder i den fødedygtige alder, ligesom sygdommen er associeret med øget risiko for alvorlige udfald i forbindelse med graviditet.

I det nye studie undersøgte forskerne, hvilken betydning mors hidradenitis suppurativa har for barnets risiko for alvorlig sygdom

Til formålet indhentede forskerne data på 1.275.593 børn, der blev født i Canada i perioden fra 2006 til 2022.

Forskerne identificerede mødre med hidradenitis suppurativa og sammenlignede hospitalsindlæggelser med alvorlig sygdom mellem børn af mødre med eller uden sygdommen.

I studiet identificerede forskerne, at mors hidradenitis suppurativa under graviditeten var associeret til både øget risiko for for tidlig fødsel, dødfødsler, fødselsdefekter, medfødt hjertefejl og hareskår.

Ydermere identificerede forskerne som noget nyt, at mors hidradenitis suppurativa under graviditeten også var associeret med øget risiko for, at barnet blev indlagt med respiratoriske-, metaboliske- og gastronintestinale sygdomme eller på grund af udviklingsforstyrrelser.

Forskerne spekulerer i, at kronisk inflammation under graviditeten kan være årsagen til koblingen mellem mors hidradenitis suppurativa og barnets øgede risiko for sygdom.

De spekulerer også i, at hormonforstyrrelser i forbindelse med hidradenitis suppurativa kan påvirke drenge og piger forskelligt. Studiet blev præsenteret af ph.d. Li Kaiyang fra University of Wollongong, Australien. Forskeren fik en pris af AAD for denne forskning.