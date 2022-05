I psykiatrien er det en dyd at være en faglig agnostiker

FN og talrige politiske og faglige aktører har længe kritiseret den overvejende medicinske psykiatri i Danmark for at have massive problemer med overdreven medicinering, brug af tvang og systematiske krænkelser af patienters rettigheder.

Kan problemerne derfor virkelig løses med mere medicinsk psykiatri, som på en nærmest religiøs måde foreslås i den nye 10-årsplan for udviklingen af området?

Næppe. I stedet kalder det på en flerfaglig agnosticisme, som vil tjene områdets fagligheder ved at skabe større rum for at hjælpe brugere og pårørende.

Den følelsesladede, globale konflikt om psykiatriens legitimitet og fundamentale formål er desværre gammelkendt. Kampe mellem uforenelige akademiske positioner og voksende kritik fra ngo’er, brugere og pårørende har medført en dialogisk dødvandesituation.

Efter vores mening er det på tide med interdisciplinær ydmyghed og nysgerrighed, så komplementære syn på mentale sundhedsproblemer kan udgøre et flerfagligt grundlag på feltet.

En moralsk og politisk kampplads

Psykiatrien har godt nok altid været en moralsk og politisk kampplads, hvor læger fik ansvar for at håndtere dem, vi i samtiden har opfattet som dorske, farlige, gale, afvigende, perverse, hysteriske etc. af først kronen og senere staten.

Ifølge sociologen Nikolas Rose har de historiske ­kampe medført, at psykiatrien nu befinder sig i en faglig ­grundlagskrise

Udover mandat til at differentiere gal fra normal fik lægerne mandat til at fratage individet retten til selvbestemmelse og mulighed for at gøre sin stemme gældende. I det lys kan det ikke undre, at det faglige grundlag har været debatteret livligt i takt med skiftende videnskabelige paradigmer.

Ifølge sociologen Nikolas Rose har de historiske kampe medført, at psykiatrien nu befinder sig i en faglig grundlagskrise. Kampe mellem bl.a. psykiatri-kritiske, biologiske, psykoanalytiske, eksistentielle og neurokognitive perspektiver har handlet om at definere god behandlingspraksis, samtidig med at politiske aktører og medicinalindustrien har fået indflydelse.

I efterkrigsårene var vi vidner til store medicinske landvindinger. På trods af det advarede den ungarske psykiater Thomas Szasz mod, at datidens ekspansion af diagnoserne og deres anvendelse i velfærdsstaten ville vedligeholde psykiatriens status som en pseudovidenskab.

Mens Szasz ville styrke psykiatrien ved at sikre den mod pseudovidenskabelighed via udvikling af kontekstualiserede forståelser af patienters livsproblemer, fremhævede den skotske psykiater Laing, at psykiatrien måtte fokusere på, at psykisk lidelse er et menneskeligt eksistensvilkår.

Et ekko fra fortiden

Vor tids kritik lyder derfor som et ekko af datidens diskussion om psykiatriens grundlagstænkning fra Szasz’ og Laings tid. I Danmark kommer kritikken fra evidensforskere, psykiatribrugere, pårørende, psykologer, fagpolitiske organisationer og ngo’er såvel som fra FN og WHO.

Kritikken fra FN stammer særligt fra en rapport fra 2017 og en samlet erklæring fra 2020. Her understreger FN, at den moderne psykiatri bør være fokuseret på at sikre basale menneskerettigheder ved at fokusere på strukturelle rammer, der sikrer alle mennesker muligheden for et meningsfyldt liv, trods alvorlige vanskeligheder med det mentale helbred.

FN’s kritik centrerer sig altså om den biologiske psykiatris dehumanisering, brug af tvang, medikalisering af menneskelig lidelse og underkendelse af borgernes demokratiske rettigheder i statens tjeneste.

Kritikken fra mennesker, der selv har søgt hjælp i psykiatrien, er tydelig i miljøer som Mad Pride, Mad Studies og Psychiatric Survivors, og som delvist kan genfindes i Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere, dele af Peer-netværket og grupper på sociale medier.

Kritikken ræsonnerer delvist med samfundsvidenskabelige forskeres påpegning af bl.a. diagnosers stigmatiserende effekter, at psykiske sygdomme underkendes. De radikale kritikere har foreslået helt at fjerne lægerne fra psykiatrien, mens mere moderate stemmer taler for en effektiv arbejdsdeling og ligeværdig tværfaglighed i den daglige udrednings- og behandlingspraksis.

Set fra den lægelige fløj er kritikken ofte for massiv og uspecifik, rettet mod alle elementer og alle repræsentanter for behandlingspsykiatrien, hvilket udfordrer en faglig og nuanceret respons.

Som resultat afskrives politisk, faglig og demokratisk kritik ofte med generaliserende termer som ‘antipsykiatriske holdninger’, tidvis krydret med forsøg på at så tvivl om kritikernes faglige legitimitet, mens kritik fra brugere afvises med begrundelsen om manglende sygdomserkendelse.

Hvad er konflikten udtryk for?

Konflikterne kan nemt ses som en simpel magtkamp om formel ret til at definere, organisere og lede psykiatrien, definere basale koncepter som sygdom, behandling, evidens, og hvem der kan tilbyde de mest omkostningseffektive og bæredygtige behandlinger i konkurrencestatens perspektiv.

Men det er langtfra hele historien, da en flerfaglig psykiatri kræver reel accept af forskellige, og nogle gange inkompatible, måder at opfatte mentale sundhedsproblemer på. Det omfatter anerkendelse af, at humanistiske, samfunds- og sundhedsvidenskabelige fagligheder netop betoner væsensforskellige eksistentielle, sociale og biologiske forklaringsmodeller, som danner grundlag for meget forskellige måder at hjælpe.

Det er udfordrende, da de færreste af os er uddannet til at jonglere med antagonistiske forklaringsmodeller, og vi kender ofte ikke hinandens teoretiske grundantagelser. Netop her opstår grobund for fagkampe og strukturel ignorance. Det er f.eks. svært for en biologisk orienteret psykiater at vurdere validiteten af en humanistisk forståelse af mentale problemer, hvis der blindt gøres brug af medicinsk terminologi.

Derfor stagnerer debatterne ofte på grund af manglende forståelse i feltet af konkurrerende grundlagsforståelser af psykisk lidelse og mental sundhed.

Og hvad så nu?

I klinisk praksis sameksisterer modstridende medicinske, psykologiske, socialpsykologiske, eksistentielle og sociologiske begreber for sundhed og sygdom til en vis grad, men de ses ofte som konkurrerende, ikke som komplementære.

Vores bud er at gøre en dyd ud af at dyrke en pluralistisk, flerfaglig tilgang, betegnet som ’mange psykiatrier’, fordi det er en kendsgerning, at der ikke eksisterer én psykiatri, men mange psykiatrier.

Derfor inviterer vi til, at den etablerede psykiatri, der i dag særligt repræsenteres ved læger, psykologer og fagpolitiske aktører, tager teten i en kompleks diplomatisk proces med at genetablere den afbrudte dialog.

Dette kræver i det mindste både ligeværdighed, højere faglig frustrationstærskel, anerkendelse af behovet for at arbejde systematisk med aktørers teoretiske kompetencer ved bl.a. at synliggøre modstridende opfattelser af sundhed og sygdom.

Vi ved, at det er krævende at udvikle faglig silotænkning mod et akademisk niveau, hvor modstridende begreber og modeller kan sameksistere og bruges pragmatisk, som linser i et mikroskop, til bedre at forstå kliniske problemer og til at generere interdisciplinær forskning.

Vi påstår ikke, at disse krav gør praksis og forskning mindre kompleks, men til gengæld tror vi, at en anerkendelse af kompleksiteten kan gøre behandlingstilbuddene mere præcise, tiltrække flere medarbejdere og åbne op for forskning på tværs af akademiske siloer, der måske kan generere det gennembrud, psykiatrien stadig venter på.