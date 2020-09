Hvad kan ultralydsskanninger sige om lungeinvolvering ved COVID-19?

Forskere over hele verden slås med at forstå effekten af at blive smittet med COVID-19 på både den korte og lange bane. Et studie fra Odense undersøger, hvilken rolle ultralydsskanninger kan spille i den opfølgende fase til eksempelvis at opdage vedvarende lungeskader.