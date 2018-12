Børneafdelingen på Hvidovre Hospital har advaret ledelsen fire gange om farlig travlhed. Selvom ledelsen mener, at den har reageret, endte travlheden i et dødsfald.

Ansatte på Hvidovre Hospitals børneafdeling har sendt ledelsen fire bekymringsbrev. De mente, at de stod i en uforsvarlig situation, og fastslog, at de frygtede for patienternes sikkerhed. Blot et halvt år senere døde en to-årig pige som konsekvens heraf. Det skriver Berlingske. »Vi får de her henvendelser og taler løbende med afdelingsledelsen. Vi reagerer indenfor […]