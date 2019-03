»Holdningen til en ­diagnose for ­atrieflimren skal være som en ‘obs cancer’«

Forståelsen for, at en diagnose for atrieflimren kræver hurtig handling, er blevet langt bedre, mener neurolog Dorte Damgaard, der gerne ser gode erfaringer fra hospitalerne bredt ud i det danske sundhedsvæsen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Mere end 130.000 danskere lever med en diagnose for atrieflimren – og et stort, men ukendt antal personer med atrieflimren har ikke fået stillet diagnosen. Antallet illustrerer, at der ligger en stor sundhedsfaglig og organisatorisk opgave i at forsøge at forebygge, så færrest mulige ender med en blodprop i hjernen, som overlæge Dorte Damgaard og […]