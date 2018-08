Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MÜNCHEN (Dagens Medicin) – Usikkerhed på akutmodtagelser om, hvad der definerer et hjerteanfald, kan føre til at patienter med brystsmerter får en forkert diagnose, og derfor ikke modtager den korrekte behandling. Derfor er der internationalt behov for at skabe klarhed over, hvad der definerer et myokardieinfarkt, mener professor Kristian Thygesen. Han har i snart 20 […]