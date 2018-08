Begejstring over teknologiske landvindinger må ikke få kardiologerne til at glemme det hele menneske bag hjertesygdommen, mener Hjerteforeningens formand Christian Hassager, der glæder sig over, at også ESC med nye guidelines fremhæver, at patienterne i større grad skal involveres i beslutningerne om deres behandling.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MÜNCHEN (Dagens Medicin) – Teknologi både hjælper og forblænder, og i begejstringen over nye teknologiske landvindinger lurer faren for at glemme mennesket bag sygdommen. Hjerteforeningens formand, professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalets hjertecenter Christian Hassager noterer sig, at ESCs præsident, hollandske Jeroen Bax, under sin velkomsttale løftede en pegefinger for at advare sine […]