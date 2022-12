Ansatte på hjerteafdelingen i Esbjerg oplever, at patienters liv dagligt er i fare, fordi der ikke er hænder eller kompetencer nok til at tage sig af dem. Det skriver dagbladet JydskeVestkysten. Ifølge flere unavngivne kilder, avisen har talt med, har det allerede fået fatale konsekvenser, som kunne være forhindret, hvis ledelsen havde reageret på opråb i tide. »Jeg kunne ikke holde ud at se på, at vores personale på den måde kunne risikere at stå med et dødsfald på samvittigheden,...