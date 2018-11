Hæstorp: Vi er ikke på niveau med andre, fordi udgangspunktet var dårligere

Region Hovedstaden halter kraftigt efter de andre regioner, når det kommer til et velfungerende sundhedsvæsen. Regionsrådsformanden anerkender, at regionen kan blive bedre, men mener også, at Hovedstaden halter, fordi udgangspunktet var for dårligt.