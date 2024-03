Håb for kroniske smertepatienter: Cryoneurolyse har et kæmpe potentiale

Både på Gastrokirurgisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital og på Afdeling for Urinvejssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital henviser kirurgerne patienter til cryoneurolyse for at få bugt med patienternes kroniske smerter. Erfaringerne er gode, og nu er lægerne begyndt at indsamle data for effekten.