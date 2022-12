Danske Genmab er fortsat på sporet i forhold til at udvide deres portefølje med flere godkendte lægemidler til behandling af kræft. På den netop overståede kongres for American Society of Hematology (ASH) kunne Genmab fremlægge en serie af lovende data for deres næste potentielle guldfugl, kræftmidlet epcoritamab. Bredden af kliniske data for epcoritamab præsenteret på ASH viser Genmabs forpligtelse til at imødekomme behandlingsbehovet hos personer, der lever med en række forskellige B-celle lymfomer Judith Klimovsky, koncerndirektør, Genmab Over fire orale...