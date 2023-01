Gaskomfurer er kilden til hvert ottende tilfælde af astma blandt børn i USA. Det er i hvert fald konklusionen i et nyt studie. Med omkring fem mio. børn med astma i USA svarer det til, at gaskomfurer er ansvarlige for omkring 650.000 tilfælde af astma på grund af de giftige kemikalier, som gaskomfurer udskiller – også selv når de er slukkede. Det skriver The Guardian.

Omkring en tredjedel af alle amerikanske hjem har gaskomfur i deres køkken, og det får nu den amerikanske præsident Joe Biden til at overveje strammere regulering for brugen af gaskomfurer.

En af forskerne bag studiet stemmer i:

»Det er øjenåbnende. Vi vidste godt, at der var et problem, men vi kendte ikke til problemets størrelse. Dette studie viser, at hvis vi kom af med gaskomfurer, kunne vi forebygge 12,7 pct. af alle tilfælde af børneastma, hvilket, jeg tænker, de fleste folk har lyst til,« fortæller Brady Seals fra RMI, Carbon Free Buildings, til The Guardian.

Forskningen er offentliggjort i International Journal of Environmental Research and Public Health.

Over 20 pct. i flere stater

I studiet har forskerne undersøgt sammenhængen mellem brug af gaskomfurer og forekomsten af astma i samtlige amerikanske stater.

Helt simpelt har forskerne sammenholdt en boligs brug af gaskomfurer med boligens forekomst af astma blandt de hjemmeboende børn.

Studiet viser, at der er stor forskel på, hvor mange tilfælde af astma der kan knyttes til gaskomfurer i hver stat.

Højest på listen ligger Illinois, hvor 21,1 pct. af alle tilfælde af børneastma kan knyttes til brugen af gaskomfurer. I staten benyttet 79,1 pct. af alle hjem med børn gaskomfur.

Også New York og Californien ligger omkring 20 pct. i forhold til andelen af tilfælde af børneastma, der kan relateres til brugen af gaskomfurer. I Florida er det ”kun” tre pct.

På grund af de skræmmende tal er der fremlagt flere politiske forslag til, hvordan man kan fremme overgangen fra gaskomfurer til elkomfurer. Blandt andet kan man i hele USA få refunderet noget af beløbet til et nyt elkomfur, hvis man skifter.

I New York, Ohio, Oklahoma og Louisiana har man helt forbudt at koble nye huse på gasnettet.

Flere studier har peget på, at i mange tilfælde er luftkvaliteten indendørs langt værre end luftkvaliteten udendørs.

»Det er en forfærdelig ironi, at vi tilbringer det meste af vores tid indendørs, og alligevel har vi ingen grænser for luftforurening der. Der er stadig behov for opmærksomhed på dette problem. Forhåbentlig ændrer det sig, men der er stadig behov for, at det sker meget hurtigere.

Det kræver blandt andet større begejstring fra forbrugernes side vedrørende elkomfurer, og at priserne på elkomfurerne komme ned,« siger Brady Seals.