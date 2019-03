Fysioterapeut har ansvar for 65.000 borgere i almen praksis

Alles Lægehuse A/S overtager 1. april driften af Fursund Lægehus, som bliver virksomhedens 18. klinik i porteføljen. Det betyder, at ejeren, Thomas Helt, vil stå med ansvaret for 65.000 borgere i almen praksis. Og den udvikling vil et større antal speciallæger i almen medicin ikke nødvendigvis ændre på, vurderer han.

Når ingen praktiserende læger ønsker at overtage landets ledige lægehuse, er regionen forpligtet til at sende opgaven i udbud blandt de private sundhedsleverandører. Derfor kunne man godt formode, at fysioterapeut Thomas Helt, der ejer Alles Lægehuse A/S, betragter både oppositionens og regeringens planer om at uddanne markant flere praktiserende læger som en trussel mod forretningsmodellen. […]