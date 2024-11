Sundhedsreformen er landet: Side 71 fik Jørgen Skadborg til at ånde lettet op

Sundhedsreformen sætter nu to streger under, at der skal investeres massivt i almen praksis i de kommende år. Samtidig står det klart, at almen praksis står over for store forandringer, men PLO frygter ikke længere at miste sin plads ved forhandlingsbordet.