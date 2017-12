12 klinikker i Frederikshavn Kommune vil lokke yngre læger til praksisområdet med nyt samarbejde, der skal aflaste de ældre læger og give de yngre mulighed for at afprøve forskellige prakisformer i kommunen.

Frederikshavner-klinikker går nye veje for at tiltrække yngre læger

Generationsskiftet tegner umiddelbart dystert for praksisområdet i Frederikshavn Kommune: Indenfor de næste to år går mindst otte læger på pension, og om fem år er mindst 15 af de nuværende praksislæger gået på pension. De er derfor brug for at tiltrække nogle yngre praktiserende læger, og det har fået 12 klinikker til at gå sammen […]