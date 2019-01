Frede Olesen: Sundhedsreform har både potentiale og trusler

Professor i almen medicin Frede Olesen finder det overordnet positivt, at regeringen med den nye sundhedsreform tager fat i de egentlig problemer i sundhedsvæsenet. Men dem kunne regionerne også have løst, mener professoren, der også har en frygt for et »statsligt embedsmandsstyre«.