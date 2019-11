Fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling kræver sygdom

Det er ikke nok at være alderdomssvækket, hvis man ønsker fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling. Borgeren skal udover at kunne forstå konsekvensen af sit fravalg være i en aktuel sygdomssituation.

Vejledningerne for fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling er blevet opdateret. Det betyder blandt andet, at det ikke længere er nok at være alderdomssvækket, men at der skal være tale om aktuel sygdom, før lægen kan følge patientens ønske om ikke at blive genoplivet eller modtage livsforlængende behandling. »Vejledningerne er blevet skåret mere ud i […]