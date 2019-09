Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et fosters unormalt høje vægt, hvilket man typisk ser hos kvinder med graviditetsdiabetes, begynder allerede uger inden kvinderne overhovedet bliver testet for graviditetssygdommen. Det viser ny forskning, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD), som i disse dage bliver afholdt i Barcelona. I forskningen […]