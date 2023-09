Polyfarmaci er et stigende problem i vores samfund, hvor befolkningen bliver ældre og ældre. Når en person tager flere lægemidler samtidig, er der risiko for, at der kan ske skadelige interaktioner mellem lægemidlerne. Det problem har , professor ved Center for Protein Research, Københavns Universitet, og hans forskningsgruppe besluttet at undersøge nærmere. »Der er rigtig mange genindlæggelser og dårlige outcomes, der kan skyldes både kendte og ukendte lægemiddelinteraktioner. Og problemet er stigende, fordi vi får flere og flere patienter med...