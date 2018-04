Udleveringen af medicinsk cannabis skal følges op af en række forskningsprojekter. Derfor er de første fem mio. kr. netop blevet uddelt til to forskere, der har søgt om midler til formålet ved Sundheds- og Ældreministeriet.

»Vi igangsatte forsøget med medicinsk cannabis for at afhjælpe patienter, der forgæves havde søgt lindring – og det er der allerede mange, der har taget imod. Men vi er også nødt til at have en systematisk opsamling af viden og erfaringer. Det kan disse to projekter i høj grad bidrage med,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Overlæge Kristina Bacher Svendsen ved neurologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har fået det største forskningstilskud på 3,8 mio. kr. Hendes projekt har til formål at undersøge effekten af medicinsk cannabis ved neuropatiske smerter og spasticitet hos hhv. patienter med multiple sklerose og patienter med rygmarvsskade.

Et forskningsprojekt af høj kvalitet

Som sekundære effektparametre undersøger projektet også effekten på livskvalitet, kognitive funktioner, stress, søvn og bivirkninger ved de enkelte præparater.

Sundheds- og Ældreministeriet vurderer, at det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og af stor relevans i forhold til formålet med satspuljemidlerne. Der er tale om et regelret randomiseret klinisk forsøg, og der er lagt vægt på, at projektet inddrager en bred patientpopulation med deltagelse af samtlige 12 scleroseklinikker i Danmark samt begge nationale centre for behandling af rygmarvskadede.

Dette betyder, at alle patienter vil modtage samme tilbud om deltagelse, uanset hvor i landet de er bosat, og samtidig sikres det, at der på kort tid kan inkluderes det ønskede antal patienter.

Mentale bivirkninger

Det øvrige projekt, der har fået tildelt satspuljemidler, et et projekt, som professor og overlæge Søren Sindrup ved neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital skal igangsætte. Projektet har fået bevilliget tæt på 1,2 mio. kr. og har til formål at afklare, om de væsentlige aktive komponenter i cannabis kan give klinisk betydende smertelindring ved neuropatiske smerter, og om behandlingen kan anvendes uden klinisk betydende mentale bivirkninger.

Ud over denne pulje på fem mio. kr. har Folketingets satspuljepartier afsat yderligere fem mio. kr. til endnu en pulje til indsamling af viden om medicinsk cannabis. Puljen kan søges nu med deadline d. 22. maj 2018.