Første gang til ASH: Bruger ASH til at få feedback på forskning

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ph.d.-studerende og reservelæge Andreas Øvlisen fra Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital er på vej til ASH i Orlando, Florida, og med sig i bagagen har han en positiv nyhed til unge, der har overlevet Hodgkins lymfom: Det ødelægger ikke deres chancer for at få børn at have været gennem en hård omgang kemoterapi eller strålebehandling. […]