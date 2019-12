Risikoen for asparaginase-induceret pankreatit stiger efter femårsalderen

Asparaginase kan redde ALL-patienters liv, men det er balancering på et knivsæg for de ptienter, som udvikler asparaginase-relateret pankreatit. Ny forskning viser, hvem der er i størst risiko.

Asparaginase øger markant overlevelsen for patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL), men ikke alle kan tåle behandlingen, og en del udvikler pankreatit, der er betændelse i bugspytkirtlen. Nu har danske forskere lavet en opgørelse over, hvilke aldersgrupper der har størst risiko for at udvikle pankreatit, og resultatet viser, at risikoen stiger markant, lige så snart […]