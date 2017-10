Nye tal viser, at flere patienter smittes med resistente bakterier. Regeringen vil derfor afsætte flere penge til et løft af bekæmpelsen af antibiotikaresistens.

Antallet af patienter, der smittes med to typer af multiresistente bakterier er steget. Det viser årets DANMAP-overvågning, som Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet står bag. Det skriver Statens Serums Institut på sin hjemmeside. Regeringen foreslår derfor som en del af velfærdsreserven at give Statens Serum Institut et varigt løft til at bekæmpe antibiotikaresistens. »Det går […]