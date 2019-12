Flere får trombolyse – færre ­indlægges på specialafsnit

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hurtig reaktion på symptomer på apopleksi har stor betydning for behandlingsmuligheder og for den pågældendes prognose. Det budskab er tilsyneladende slået igennem både i befolkningen, i det præhospitale beredskab og i sundhedsvæsenet generelt, antyder den seneste årsrapport for 2018 fra Dansk Apopleksiregister. Andelen af patienter med akut apopleksi, der bliver indlagt inden for 3 eller […]