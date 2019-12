Landets demensklinikker har stor spredning i, hvor lang tid der går med at udrede og diagnosticere patienter med demens. Men udredningstiden må heller ikke blive så kort, at det går ud over kvaliteten, påpeger styregruppen bag kvalitetsdatabasen for demens.

Standarden for seks ud af syv indikatorer for demensudredning og behandling er – ligesom det var tilfældet i 2017 – opfyldt på landsplan i 2018. Men selv om der tilsyneladende er styr på de faglige standarder på området, advarer styregruppen for Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens i sin seneste årsrapport for 2018 om at holde […]