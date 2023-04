Folketingsvalget 1. november og de efterfølgende langtrukne regeringsforhandlinger kom i vejen for Finanslovens vedtagelse, som ifølge Grundloven skal vedtages inden årets udgang. Folketinget måtte derfor før jul vedtage en midlertidig bevillingslov, som gjorde det muligt for staten at fortsætte de nødvendige aktiviteter ind i 2023, men nu har regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgået en aftale om Finansloven for 2023, som blev præsenteret mandag eftermiddag. En akutplan for sygehusvæsenet til to mia. kr. i 2022-2024...