Resultatet af et fase 2-forsøg viser, at det eksperimentelle lægemiddel lenabasum fortsætter med at have en acceptabel sikkerheds- og toleranceprofil blandt patienter med diffus systemisk sklerose (dcSSc). Ingen patienter oplevede alvorlige bivirkninger ved behandlingen, og resultatet af fase 2-forsøget er opmuntrende.

»Der er et kritisk behov for nye og sikre former for medicin til patienter med dcSSc. Disse resultater er et godt skridt i retning af klinisk udvikling af en potentiel betydningsfuld form for behandling til patienter med denne ødelæggende sygdom,« fortæller professor Thomas Dörner, der er formand for Abstract Selection Committee, EULAR, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er offentliggjort på en konference for European League Against Rheumatism (EULAR)i Amsterdam.

Yderst sjælden sygdom

Systemisk sklerose er en sjælden, men alvorlig autoimmun sygdom, der leder til hævelser i huden, ledsmerter, fordøjelsesproblemer, lungesygdomme og nogle gange problemer med hjertet og nyrerne. Sygdommen forekommer på verdensplan blandt ca. 30 ud af 1.000.000 mennesker om året. dcSSc er endnu mere sjælden og rammer kun omkring 4 ud af 1.000.000 mennesker om året. Kun halvdelen af de personer, som bliver diagnosticeret med dcSSc, overlever i mere end 10 år.

Medicin mod dcSSc er desuden meget begrænset. Læger benytter nogle gange immundæmpende lægemidler, men virkningen har været svært at dokumentere, fordi sygdommen er så sjælden.

Måske kan lenabasum giver patienterne håb.

»Vores resultater er meget opmuntrende og understøtter resultater fra et dobbeltblindet placebo-kontrolleret forsøg med hensyn til sikkerhed og tolerance. Vi ser frem til at fortsætte med at undersøge den potentielle rolle for lenabasum som behandlingsmulighed til patienter med dcSSc,« siger manden bag det nye studie, Robert Spiera, der er læge og leder af Scleroderma and Vasculitis Program ved Hospital for Special Surgery, Weill Cornell Medical College i New York, i pressemeddelelsen.

Patienter oplevede forbedringer i deres sygdom

36 patienter deltog i fase 2-forsøget, hvor de blev behandlet med 20 mg lenabasum om dagen. Undersøgelsen antyder forbedringer for patienterne i relation til deres sygdom, som det også er set i tidligere studier. 25 af patienterne, som modtog lenabasum i et år, oplevede en forbedring af deres ARC CRISS-score på 56 pct. Patienter oplevede også forbedringer i deres sygdom ud fra andre scorings-systemer (Rodnan Skin Score, Physician Global Assessment og 5-D Itch).

33 ud af 36 patienter gennemgik hele behandlingsforløbet, og kun tre trak sig ud. Af de tre trak to sig ud på grund af alvorlige bivirkninger ved behandlingen, mens én trak sit samtykke tilbage. 33 ud af 36 patienter oplevede forskellige former for bivirkninger, men kun syv kunne relateres direkte til behandlingen med lenabasum, og ingen af dem var alvorlige. Kun én patient oplevede bivirkninger, som lægerne anså for at være livstruende. De mest almindelige bivirkninger var luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner, diarré, sår og svimmelhed.

Et fase 3-forsøg med lenabasum er allerede undervejs, og forskerne forventer, at resultatet af det vil foreligge i den første halvdel af 2020.

