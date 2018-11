Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De 21 faglige organisationer opfordrer i en fælles erklæring ledelsen i Region Sjælland til at genoverveje de mange fyringer, de står over for. Organisationerne kalder de forestående 317 fyringer i regionen for en »hovsaløsning«, regionsledelsen endnu kan nå at begrænse. I morgen, tirsdag, står 317 medarbejdere i Region Sjælland til at miste deres job grundet […]