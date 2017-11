Erfaringer fra meningitis-dødsfald skal bruges til læring

Region Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed har drøftet de handleplaner, regionen er ved at iværksætte efter tre meningitis-dødsfald inden for de senere år. Styrelsen håber, at regionens læringsindsats også kan bidrage på nationalt plan til at forbedre bl.a. visitationen af patienter med symptomer på meningitis.