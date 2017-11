Stephanie Lose (V) bliver ny formand for Danske Regioner. Det står klart, efter De Radikale har besluttet at støtte Venstre-kvinden.

Lose bliver formand for Danske Regioner

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De Radikale har besluttet at pege på Stephanie Lose (V) fra Region Syddanmark som kommende formand for Danske Regioner. Det skriver Ritzau. Dermed afløser Stephanie Lose den nuværende formand Bent Hansen (S) som leder af regionerne. »Stephanie Lose har vist, at hun har en åben og inddragende ledelsesstil. Hun har også de rette menneskelige og […]