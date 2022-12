Det var i 1989, at Per Christiansen første gang trådte ind i sundhedsvæsenet som ansat. Dengang var han i starten af trediverne, og han havde netop landet stillingen som kontorchef på Brønderslev Sygehus, der dengang havde 114 sengepladser, 4.000 indlæggelser og 28.000 sengedage om året. Jeg har forsøgt at lede indadtil og taget imod kritikken udadtil Per Christiansen, afgående direktør, Rigshospitalet I slutningen af 2022 – 33 år senere – er han klar til at lade sig pensionere fra jobbet...